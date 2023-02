Rund 200 Beamten durchsuchten bei der Großrazzia am Mittwoch 16 Wohnungen und 2 Gewerbeobjekte vorwiegend im Hamburger Westen. Foto: Blaulicht-News.de up-down up-down Drogen-Razzia in Hamburg Polizei sprengt Drogentaxi-Ring: Sportwagen, Waffen und Bargeld sichergestellt und | 22.02.2023, 18:52 Uhr Von Yannick Kitzinger dpa | 22.02.2023, 18:52 Uhr

Sie liefern Kokain, Marihuana, Ecstasy und andere illegale Substanzen in Hamburg und dem Umland aus: Drogentaxis. Am Mittwoch schlugen Ermittler bei einem Großeinsatz zu – und das gleich in mehreren Stadtteilen.