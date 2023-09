Nach Großfeuer 100 Polizisten bei Razzia in Hamburger Billstraße: Elektrogeräte auf dem Kieker Von TV- News Kontor, dpa | 14.09.2023, 13:20 Uhr Bei der vierten Razzia in der Hamburger Billstraße haben die Beamten Weißgeräte im Fokus. Foto: TV- News Kontor up-down up-down

Es ist bereits die vierte Razzia in der berüchtigten Hamburger Billstraße in diesem Jahr nach dem Großfeuer am Ostermontag und weiteren Großbränden in der Vergangenheit. Erneut sollen Missstände aufgedeckt werden.