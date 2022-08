Die Feuerwehr in Hamburg ist noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. FOTO: Blaulicht-News.de up-down up-down Großeinsatz der Feuerwehr Große Rauchwolke: Brand in einer Teemanufaktur in Hamburg Von Blaulicht-News.de | 12.08.2022, 14:37 Uhr

In einer Teemanufaktur in Hamburg-Tonndorf ist am Freitagmittag ein Brand in der Absauganlage einer Gewürzmühle ausgebrochen. Etwa 50 Einsatzkräfte sind vor Ort und löschen das Feuer.