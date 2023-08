Kriminalität Raubüberfall auf 91-jährige Frau in Hamburg Von dpa | 14.08.2023, 12:05 Uhr Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein unbekannter Täter hat in Hamburg-Rothenburgsort am vergangenen Samstagmorgen eine 91-Jährige überfallen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach ereignete sich die Tat im Aufzug einer Pflegeeinrichtung. Der Täter sei der Frau in den Aufzug gefolgt, habe ihr mit einem Hammer auf die Hand geschlagen und ihr ihre Halskette entrissen. Anschließend sei er in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Geschädigte kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.