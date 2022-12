Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Rassistische Beleidigungen im Linienbus? Von dpa | 20.12.2022, 17:17 Uhr

Die Hamburger Polizei ermittelt gegen einen 39 Jahre alten Mann, der in einem Linienbus einen schwarzen Mann rassistisch beleidigt und anschließend geschlagen haben soll. Als das mutmaßliche Opfer den Bus im Hamburger Stadtteil Horn verlassen habe, sei der Tatverdächtige ihm gefolgt und habe dem Geschädigten mehrfach ins Gesicht geschlagen, berichtete die Polizei am Dienstag. Anschließend seien die Männer in unterschiedliche Richtungen gegangen.