Verkehr Rasende Paketzusteller: Riskantes Rennen in Hamburg Von dpa | 03.06.2022, 15:08 Uhr

Die Hamburger Polizei hat zwei Paketzusteller aus dem Verkehr gezogen, die sich mit ihren Transportern ein verbotenes Rennen geliefert haben sollen. Die deutlich zu schnellen Wagen waren am Donnerstag einer zivilen Streife aufgefallen, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Statt der erlaubten 60 Kilometer pro Stunde drehten die Männer am Steuer der Transporter demnach auf bis zu Tempo 110. Außerdem beobachteten die Beamten teils riskante Überholmanöver.