Die Fantastischen Vier - Smudo Foto: Felix Hörhager/dpa/Archivbild Leute Rapper Smudo nach Bühnenunfall in Bonn operiert Von dpa | 28.08.2022, 12:45 Uhr

Rapper Smudo (54) von den Fantastischen Vier hat die Operation nach seinem Bühnenunfall in Bonn gut überstanden. „Ab nach Hause. Danke Gemeinschaftskrankenhaus Bonn für die Gastfreundschaft, Versorgung und Humor“, schrieb der Musiker am Sonntag bei Instagram und postete dazu ein Foto, das ihn in lässiger Pose mit Sonnenbrille, Kappe und Krücke zeigt.