Musik Rapper 50 Cent tourt durch Deutschland: Start in Hamburg Von dpa | 08.10.2022, 03:17 Uhr

Der US-Rapper 50 Cent startet am Samstag eine kleine Deutschlandtour. Der Auftritt in der Barclays Arena in Hamburg (Beginn: 20.00 Uhr) ist das erste von drei Konzerten. Danach steht der 47-Jährige im Oktober noch in Stuttgart und München auf der Bühne. Die Show in Hamburg wird vom Bonner Rapper Sugar MMFK eröffnet. „Das ist wie ein Ritterschlag für mich“, sagte der 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.