Halloween Randale: Polizisten mit Böllern und Steinen beworfen Von dpa | 01.11.2022, 13:52 Uhr

In Hamburg haben am Halloween-Abend zahlreiche Krawallmacher die Polizei in Atem gehalten. So hätten sich in mehreren Stadtteilen viele unverkleidete Jugendliche und junge Leute getroffen und Müllcontainer in Brand gesetzt sowie Gegenstände auf die Einsatzkräfte geworfen, teilte die Polizei am Dienstag mit.