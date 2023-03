Polizeieinsatz in Hamburg Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild up-down up-down Ausschreitungen Randale bei angeblicher Verschenkaktion: Polizei ermittelt Von dpa | 06.03.2023, 14:15 Uhr

Die Polizei ist nach den Randalen nach einer wohl misslungenen Verschenkaktion von Markenklamotten in der Hamburger Innenstadt weiter mit der Aufklärung des Falls beschäftigt. Die Vorkommnisse würden noch aufgearbeitet und es werde dazu ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Heißt: Wir prüfen auch, wer da letztendlich gehandelt hat und verantwortlich ist.“