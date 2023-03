Hält viel vom diesjährigen ESC-Kandidaten aus Hamburg: Ralph Siegel Foto: Sven Hoppe up-down up-down Rockgruppe Lord Of The Lost Laut ESC-Urgestein Ralph Siegel wird sich Hamburger Band in Liverpool gut schlagen Von dpa | 04.03.2023, 17:26 Uhr

Kaum einer hat so viel Ahnung vom ESC wie Ralph Siegel. Der Musikproduzent glaubt an einen guten Platz für die Hamburger Rockband Lord Of The Lost.