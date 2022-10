Polizei Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Hamburg Räuber kehrt nach Überfall auf Hotel zurück: Festgenommen Von dpa | 24.10.2022, 14:10 Uhr

Einen Tag nach einem Raubüberfall auf ein Hotel im Hamburger Stadtteil St. Georg ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Nachdem der Mann laut Polizeiangaben vom Montag am Sonntagmorgen zunächst mit seiner Beute entkommen war, kehrte er am Abend an den Tatort zurück. Dort wurde der 25-Jährige vom Rezeptionisten wiedererkannt und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung.