Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg Radfahrer bei Zusammenstoß mit Lastwagen tödlich verletzt Von dpa | 30.01.2023, 16:12 Uhr

Bei einem Unfall in der Hamburger Hafencity ist am Montag ein Radfahrer tödlich verletzt worden. Er sei an einer Kreuzung mit einem Lastwagen zusammengestoßen, teilte ein Polizeisprecher mit. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.