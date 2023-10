Unfall Radfahrer auf Rennrad rast in parkendes Auto - tot Von dpa | 17.10.2023, 20:19 Uhr | Update vor 9 Min. Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Rennradfahrer ist am Dienstag in Hamburg beim Aufprall auf ein parkendes Auto ums Leben gekommen. Die Identität des Mannes und der Grund für den Unfall waren auch am Abend noch unklar, teilte die Polizei mit. Der Mann war am Nachmittag auf dem nahe der Elbe verlaufenden Neuengammer Hauptdeich mit seinem Rennrad mit hoher Geschwindigkeit auf das stehende Fahrzeug aufgefahren. Er erlitt so schwere Kopf- und weitere Verletzungen, dass er noch am Unfallort starb.