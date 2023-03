Ties Rabe Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild up-down up-down Bildungssenator Rabe warnt vor langwierigen Diskussionen bei Bildungsgipfel Von dpa | 14.03.2023, 11:09 Uhr

Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe hat vor langwierigen Diskussionen und wenig Fortschritt beim Bildungsgipfel in Berlin gewarnt. „Es wäre schlimm, wenn Bund, Länder und Kommunen wieder nur um Kompetenzen rangeln würden“, sagte der Sprecher der SPD-Bildungsministerinnen und Bildungsminister am Dienstag. Im Koalitionsvertrag der Berliner Ampel seien gute Programme vereinbart, um gerade Schülern aus bildungsfernen oder sozial benachteiligten Familien Rückenwind zu geben. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sollte sich jetzt mit Ländern und Kommunen an die Arbeit machen, um diese guten Programme möglichst schnell umzusetzen, sagte Rabe.