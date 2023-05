Die „Queen Mary 2“ kam vom britischen Southampton und erreichte das Cruise Center Steinwerder gegen 6.30 Uhr. Foto: dpa up-down up-down Cruise Center Steinwerder „Queen Mary 2“ nach fast sieben Monaten Pause wieder in Hamburg und | 09.05.2023, 07:38 Uhr Von Dana Ruhnke dpa | 09.05.2023, 07:38 Uhr

Die „Königin der Meere“ hat wieder in Hamburg festgemacht. Nach fast sieben Monaten Pause legte die „Queen Mary 2“ am Dienstagmorgen am Cruise Center Steinwerder an. Noch am selben Tag wollte sie ihre Reise fortsetzen.