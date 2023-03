Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Strafjustizgebäude Prozess wird fortgesetzt: Messerangriff am Hauptbahnhof Von dpa | 14.03.2023, 03:47 Uhr

Ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Messerstecher am Hamburger Hauptbahnhof könnte am Dienstag (14.30 Uhr) in die Schlussphase gehen. Die Große Strafkammer am Landgericht müsse noch über einen Antrag entscheiden, dann könnte mit den Plädoyers begonnen werden, teilte die Gerichtspressestelle mit. Dem 33 Jahre alten Angeklagten wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.