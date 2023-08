Landgericht Hamburg Prozess um zwei sexuelle Überfälle auf Frauen vor Abschluss Von dpa | 16.08.2023, 02:47 Uhr Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down

Vor dem Landgericht Hamburg könnte am Mittwoch (9.00 Uhr) ein Prozess um zwei sexuelle Überfälle auf Frauen zu Ende gehen. Die Strafkammer will nach Angaben der Gerichtspressestelle zunächst noch einen Gutachter hören. Dann sollen die Plädoyers gehalten und möglicherweise auch das Urteil gesprochen werden. Zum Prozessauftakt am 30. Mai hatte der Angeklagte die Vorwürfe über seinen Verteidiger eingeräumt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 28-Jährigen Vergewaltigung, sexuellen Übergriff und gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen vor.