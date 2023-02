Gerichtsbank Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Russischetr Angriffskrieg Prozess um „Z“-Symbol in Heckscheibe: Reduzierte Geldstrafe Von dpa | 16.02.2023, 15:29 Uhr

Das Landgericht Hamburg hat die Verurteilung eines Autofahrers wegen Zeigens des „Z“-Symbols zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen bestätigt. Die Strafkammer reduzierte am Donnerstag jedoch den Tagessatz von 50 auf 20 Euro, wie die Gerichtspressestelle mitteilte. In erster Instanz war der 62-Jährige am 25. Oktober vergangenen Jahres wegen Billigung von Straftaten schuldig gesprochen worden.