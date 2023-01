Gerichtsmikrofon Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Außenhandel Prozess um Verstoß gegen Iran-Embargo: Haftstrafe gefordert Von dpa | 03.01.2023, 17:55 Uhr

In einem Prozess wegen Verstößen gegen das Iran-Embargo der EU hat die Bundesanwaltschaft dreieinhalb Jahre Haft für einen Unternehmer aus Norderstedt bei Hamburg gefordert. Nach Überzeugung der Anklagebehörde ergab die Beweisaufnahme des Hanseatischen Oberlandesgerichts, dass der 61-Jährige Laborausrüstung für ein Stahlwerk in den Iran lieferte, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag mitteilte. Der Verteidiger des deutsch-iranischen Angeklagten stellte das Strafmaß ins Ermessen des Gerichts. Darüber hinaus beantragte der Anwalt die Aufhebung des Haftbefehls.