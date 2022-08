Justitia Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Hamburg Prozess um Überfall auf Senior und dessen Stieftochter Von dpa | 29.08.2022, 12:02 Uhr

Bewaffnet und maskiert dringen zwei Räuber nachts in ein Haus in Hamburg-Bergedorf ein. In der Hoffnung auf eine Million Euro Beute, schlagen sie den Hausbesitzer und halten seiner Stieftochter einen Revolver an den Kopf. Jetzt hat ein Prozess um den Überfall begonnen.