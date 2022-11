Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Amtsgericht Harburg Prozess um Tod von 16-Jähriger nach Ecstasy-Konsum: Urteil Von dpa | 16.11.2022, 02:48 Uhr

Im Prozess um den Drogentod einer 16-Jährigen in Hamburg wird am heutigen Morgen (9.30 Uhr) das Urteil gegen einen der beiden Angeklagten erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 22-Jährigen vor, im September 2020 der Jugendlichen auf einer Party im Stadtteil Winterhude zwei Ecstasy-Tabletten gegeben zu haben. Das 16-jährige Mädchen starb kurz danach an einer von den Drogen ausgelösten Hyperthermie (Überwärmung).