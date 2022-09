Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Prozess um Schmuggel von drei Tonnen Kokain wird fortgesetzt Von dpa | 06.09.2022, 02:34 Uhr

Der Mammutprozess um den mutmaßlichen Schmuggel von mehr als drei Tonnen Kokain wird am Dienstag (9.30 Uhr) am Hamburger Landgericht fortgesetzt. Zehn Männer im Alter zwischen 27 und 59 Jahren sollen laut Staatsanwaltschaft 14 Lieferungen des nach Hamburg verschifften Rauschgifts in Empfang genommen haben. Der Straßenverkaufswert der insgesamt 3,35 Tonnen Kokain aus Südamerika wurde auf rund 300 Millionen Euro geschätzt.