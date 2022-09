Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Prozess um Mord am Hamburger Michel: 47-Jähriger vor Gericht Von dpa | 22.09.2022, 04:04 Uhr

Ein tödlicher Messerstich für eine Beute von 250 Euro - um diesen Vorwurf geht es am Donnerstag vor dem Landgericht Hamburg. In dem Mordprozess muss sich ein 47-Jähriger verantworten. Die Tat am Michel hatte für Entsetzen gesorgt.