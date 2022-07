ARCHIV - Eine Statue der Justitia steht unter freiem Himmel. Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild FOTO: Arne Dedert up-down up-down Landgericht Hamburg Prozess um Messerattacke für die „Familienehre“ Von dpa | 15.07.2022, 02:34 Uhr

Wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes muss sich von Freitag (13.00 Uhr) an ein 32-Jähriger vor einer Strafkammer am Landgericht Hamburg verantworten. Der Angeklagte soll am 29. Januar dieses Jahres einen Nachbarn in Altona-Nord heimtückisch mit einem Messer angegriffen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll sich der Afghane mit dem 48-Jährigen auf einem Parkplatz verabredet haben, angeblich um einen langjährigen Nachbarschaftsstreit zu klären. Tatsächlich habe er den arglosen Nachbarn zur Wiederherstellung der „Familienehre“ töten wollen.