Hamburg Prozess um Messerangriff: Verteidiger für geringe Strafe Von dpa | 17.03.2023, 11:11 Uhr

Im Prozess um einen beinahe tödlichen Messerangriff am Hamburger Hauptbahnhof hat die Verteidigung eine Haftstrafe unter zwei Jahren gefordert. Sein Mandant habe bei dem Streit am 13. März vergangenen Jahres nur seinen Kontrahenten loswerden wollen, erklärte Verteidiger Gregor Jezierski am Freitag vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht. Der damals 31-Jährige habe wahrscheinlich gewusst, dass der Angeklagte Drogen dabei hatte und habe etwas abhaben wollen. Sein Mandant habe nicht in Tötungsabsicht gehandelt, sondern dem anderen Mann lediglich in Schulter oder Arm stechen wollen.