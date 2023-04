Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Hamburg Prozess um Messerangriff auf Ex-Freundin: Urteil erwartet Von dpa | 12.04.2023, 02:47 Uhr

Im Prozess um einen Messerangriff auf eine 41-Jährige in Hamburg-Uhlenhorst wird am Mittwoch (13.00 Uhr) das Urteil des Landgerichts erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 26 Jahre alten Angeklagten versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Sie hat siebeneinhalb Jahre Haft gefordert. Bei der Tat am 21. Mai vergangenen Jahres sei der Mann aus psychischen Gründen vermindert schuldfähig gewesen sein.