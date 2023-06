In Hamburg stehen zwei Jugendliche vor Gericht. Sie sollen im Namen des Islamischen Staates Anschläge in Deutschland geplant haben. Archivfoto: Ulrich Perrey up-down up-down Kontakt zu Islamischem Staat Terrorismus-Prozess in Hamburg: Jugendliche sollen Sprengstoff-Anschlag geplant haben Von dpa | 12.06.2023, 14:53 Uhr

Zwei Jugendliche sollen sich für Hinrichtungsvideos des Islamischen Staates begeistert und Anschläge geplant haben. Die Schüler aus Bremerhaven und Iserlohn stehen in Hamburg vor Gericht. Was in dem Prozess passiert, wird die Öffentlichkeit vorerst nicht erfahren.