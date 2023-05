Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Prozess gegen mutmaßlichen Vergewaltiger Von dpa | 30.05.2023, 00:47 Uhr

Wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung muss sich von Dienstag (9.00 Uhr) an ein 28-Jähriger vor einer Großen Strafkammer am Landgericht Hamburg verantworten. Der Angeklagte soll am vergangenen 1. Januar einer 23-Jährigen von der S-Bahnstation Reeperbahn aus gefolgt sein. Am Busbahnhof Harburg habe er sie angesprochen und kurz darauf im Stadtteil Neuland überfallen. Als die junge Frau sich wehrte, habe er sie zu Boden gebracht, misshandelt und vergewaltigt.