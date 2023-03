Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Prozess gegen mutmaßlichen Serienvergewaltiger beginnt Von dpa | 27.03.2023, 02:47 Uhr

Ein mutmaßlicher Serienvergewaltiger soll am Montag (10.00 Uhr) in Hamburg vor Gericht kommen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-Jährigen Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und Körperverletzung vor. Der Angeklagte soll vier junge Frauen im Alter zwischen 16 und 21 Jahren an einer Bushaltestelle, im Bus oder der U-Bahn angesprochen und sich als Model- oder Musikagent ausgegeben haben. Auf diese Weise soll er seine Opfer in eine Wohnung oder in Parks gelockt und sie dort zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.