Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Landgericht 26-Jähriger steht wegen versuchten Totschlags vor Gericht Von dpa | 31.05.2022, 04:38 Uhr | Update vor 12 Std.

Ein 26-jähriger Mann muss sich seit Dienstag wegen versuchtem Totschlags vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Der Pinneberger aus dem Rockermilieu soll mit zwei noch unbekannten Mittätern einen 32-Jährigen in Hamburg-Eidelstedt brutal zusammengeschlagen haben. Nach der Verlesung der Anklage kündigte sein Verteidiger an, dass sich sein Mandant am Mittwoch zu den Tatvorwürfen äußern werde, teilte ein Gerichtssprecher mit.