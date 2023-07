Gerichtsbank Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Hamburg Prozess: 52-Jähriger soll Partnerin schwer misshandelt haben Von dpa | 17.07.2023, 02:47 Uhr

Vor dem Hamburger Landgericht beginnt am Montag (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen 52-jährigen Mann. Der Angeklagte soll am 20. Februar seine Lebensgefährtin so schwer misshandelt haben, dass diese ins Koma fiel, wie das Gericht mitteilte. Bei einem mehrtägigen Streit soll er die Frau in der gemeinsamen Wohnung wiederholt geschlagen haben. Am Tattag soll der alkoholisierte Angeklagte sie so lange gewürgt haben, bis sie das Bewusstsein verlor. Erst als die Frau regungslos im Bett lag, soll der 52-Jährige den Notruf der Feuerwehr gewählt haben. Die Frau erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und befindet sich seit der Tat im Wachkoma.