Extinction Rebellion Protest gegen LNG: Klimaaktivisten färben Brunnenwasser grün Von dpa | 10.08.2022, 09:05 Uhr

Klimaaktivisten haben am frühen Mittwochmorgen in mehreren deutschen Städten das Wasser in öffentlichen Brunnen grün eingefärbt. Auf dem Boden vor den Fontänen stand jeweils in großen Buchstaben „L N G - Leider Nicht Grün“. Mit der Aktion wird die Nutzung von fossilen Energieträgern kritisiert, wie die für ihre Blockadeaktionen bekannte Gruppe „Extinction Rebellion“ mitteilte. Ihrer Ansicht nach führt die Nutzung „neben umweltschädlichen Folgen auch zu neokolonialer Ausbeutung und Unterdrückung“. Das Wasser wurde den Angaben zufolge zeitgleich unter anderem in Hamburg, Berlin, München, Bonn und Essen eingefärbt.