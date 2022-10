Mitglieder des Ruangrupa-Kollektivs als Gastprofessoren Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Hochschule Protest gegen Gastprofessur zweier Ruangrupa-Mitglieder Von dpa | 12.10.2022, 20:10 Uhr

Dürfen Mitglieder des umstrittenen Künstler-Kollektivs Ruangrupa an der Hamburger Kunsthochschule unterrichten? Protestierende sehen das anders, die Hochschule will an ihrer Entscheidung festhalten.