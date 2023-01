Bismarck-Denkmal in Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa/Archiv up-down up-down Kritisches Erinnern Projekt: Auseinandersetzung mit Kolonialismus in Hamburg Von dpa | 23.01.2023, 13:51 Uhr

Das Projekt „Hamburg dekolonisieren! Initiative zur Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe der Stadt“ geht in die nächste Runde. Vom 26. bis 28. Januar wollen in Hamburg rund 50 Wissenschaftler, Künstler und Vertreter der Zivilgesellschaft erste Ideen für ein angemessenes öffentliches Erinnern an und die Auseinandersetzung mit dem deutschen Kolonialismus und seinen Folgen entwickeln, teilte die Kulturbehörde mit. Geplant ist, mit „Memory in Motion“ ein längerfristig arbeitendes Netzwerk zu gründen. Ziel sei es, bis Ende 2023 die Debatte über einen zentralen oder dezentralen „Lern- und Erinnerungsort Kolonialismus“ zu befördern und hierbei auch internationale Stimmen einzubeziehen.