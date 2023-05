Schule Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Problem Schulschwänzen: mehr Fälle in Hamburg gemeldet Von dpa | 04.05.2023, 13:53 Uhr

Der Hamburger Schulbehörde sind in den vergangenen Jahren mehr Fälle von Schulschwänzen gemeldet worden. Das ergibt nach Auskunft der Linken vom Donnerstag eine Antwort des rot-grünen Senats auf eine Anfrage der Fraktion. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 waren es noch 1226 beziehungsweise 1464 Meldungen von Schulpflichtsverletzungen, die bei der Rechtsabteilung der Schulbehörde eingingen. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl dann auf 2067 an.