Konflikt Pro-palästinensische Demonstration in Hamburg St. Georg Von dpa | 21.10.2023, 18:07 Uhr Pro-Palästina Kundgebung in Hamburg Foto: Georg Wendt/dpa

Trotz eines Verbots haben zahlreiche Menschen am Samstagnachmittag in Hamburg St. Georg an einer pro-palästinensischen Kundgebung teilgenommen. Die Polizei sprach von einer größeren Gruppe, die sich zusammengefunden habe. Genauere Zahlenangaben machte sie zunächst nicht.