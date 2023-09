Kinderschutz-Preis Preis für Stiftung von Königin Silvia und Haus Atemzeit Von dpa | 28.09.2023, 14:10 Uhr | Update vor 1 Std. Königin Silvia bei Benefizveranstaltung in Heidelberg Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down

In diesem Jahr sind gleich zwei soziale Initiativen mit einem Kinderschutz-Preis aus Hamburg ausgezeichnet worden: Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung von HanseMerkur ging am Donnerstag sowohl an die von Königin Silvia von Schweden gegründete World Childhood Stiftung sowie an die hessische Initiative Haus Atemzeit. Insgesamt wurden fünf Organisationen ausgezeichnet, die sich für Kinder und Jugendliche stark machen.