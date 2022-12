Aktion «Post mit Herz» Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild up-down up-down Solidarität „Post mit Herz“: Aktion zur Weihnachtszeit startet wieder Von dpa | 03.12.2022, 09:39 Uhr

Viele Menschen leiden unter Einsamkeit - auch in sozialen Einrichtungen. Um ihnen die Weihnachtszeit etwas schöner zu machen, gibt es auch in diesem Jahr wieder die Aktion „Post mit Herz“. „Viele Menschen stehen erneut vor einer einsamen Weihnachtszeit: Geprägt von Einschränkungen durch die Pandemie und verstärkt von zusätzlicher Ungewissheit durch das aktuelle Weltgeschehen“, teilten die Organisationen in Hamburg mit. Deswegen wollen die Ehrenamtlichen wieder zahlreichen Menschen in Pflegeeinrichtungen, Obdachlosenunterkünften oder Waisenhäusern mit einer liebevollen Grußbotschaft eine Freude machen.