Hamburger Band beim ESC Wenn sich Lord of the Lost und Olivia Jones auf dem Kiez zum Porno-Karaoke treffen Von Dagmar Leischow | 10.04.2023, 09:39 Uhr

Beim Eurovision Song Contest in Liverpool treten Lord of the Lost am 13. Mai mit ihrem Mix aus Glamrock und Rammstein für Deutschland an. Am Osterwochenende legte die Band aus Hamburg in der Bar von Dragqueen Olivia Jones einen Auftritt der anderen Art hin.