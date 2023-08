Aktion „Pop Up Church“ Pastoren der Nordkirche sind mit dem SUP auf der Hamburger Alster unterwegs Von dpa | 23.08.2023, 17:43 Uhr Die Pastoren der Nordkirche wagen sich am Donnerstag mit einem SUP auf die Hamburger Alster. Archivfoto: Thomas Hirsch-Hueffell up-down up-down

Um mit den Menschen in Kontakt zu kommen, gehen die Pastoren und Pastorinnen der Nordkirche aktuell bei der Aktion „Pop Up Church“ ungewöhnliche Wege. Am Mittwoch sind sie mit dem SUP auf der Alster in Hamburg unterwegs.