Emeritierter Papst Benedikt XVI. gestorben - Kondolenzbuch Foto: Annette Riedl/dpa up-down up-down Kirche Pontifikalrequiem für Papst Benedikt in Hamburg Von dpa | 02.01.2023, 15:55 Uhr

Das Erzbistum Hamburg feiert am Mittwoch (4. Januar, 18.15 Uhr) ein Pontifikalrequiem für den gestorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. Neben Erzbischof Stefan Heße nehmen im Hamburger St. Marien-Dom auch der emeritierte Erzbischof Werner Thissen, Weihbischof Horst Eberlein und der emeritierte Weihbischof Hans-Jochen Jaschke teil, wie das Erzbistum Hamburg am Montag mitteilte. Zugesagt habe auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Er werde am Ende des Gottesdienstes ein Gedenkwort sprechen.