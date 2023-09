Hamburg Polizist bei Verkehrsregelung angefahren und schwer verletzt Von dpa | 16.09.2023, 11:37 Uhr | Update vor 16 Min. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Polizist ist im Hamburger Stadtteil Altona von einem 18-Jährigen angefahren und dabei verletzt worden. Als sich am Freitagabend nach einem Unfall in der Max-Brauer-Allee ein Rückstau bildete, regelte der Beamte den Verkehr, wie die Polizei mitteilte. Ein 18-Jährige fuhr mit seinem Wagen an dem Stau vorbei und direkt auf den Beamten zu.