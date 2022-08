ARCHIV - Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild FOTO: Paul Zinken up-down up-down Verkehrskontrolle Polizeihündin stellt flüchtenden Autofahrer auf einem Baum Von dpa | 16.08.2022, 14:39 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle hat eine Polizeihündin einen flüchtenden Autofahrer auf einem Baum in Hamburg-Harvestehude gestellt. Der Wagen war den Beamten in der Nacht zum Dienstag an der Stresemannstraße aufgefallen, weil kein Abblendlicht eingeschaltet war. Als die Beamten den Fahrer kontrollieren wollten, beschleunigte dieser und flüchtete in Richtung Harvestehude, wobei er mehrere rote Ampeln missachtete.