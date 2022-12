Polizei Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg-Veddel Polizeihund Ori stellt zwei mutmaßliche Einbrecher Von dpa | 06.12.2022, 13:13 Uhr

Ein Polizeihund hat zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch auf einem Firmengelände in Hamburg-Veddel aufgespürt. Die Männer im Alter von 20 und 25 Jahren hätten am Montag einen Zaun aufgeschnitten, um auf das Firmengelände zu gelangen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, waren die Einbrecher bereits verschwunden und hatten sich in einem Gebüsch versteckt.