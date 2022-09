Blaulicht Foto: Marcus Führer/dpa/Symbolbild up-down up-down Kommunikation Polizeigewerkschaft: Ausfall des Digitalfunks „Warnsignal“ Von dpa | 21.09.2022, 16:25 Uhr

Der Digitalfunk der Polizei ist in der Nacht zum Mittwoch auch in Hamburg für 17 Minuten ausgefallen. Zu der Panne sei es während angekündigter Wartungsarbeiten gekommen, für die eine externe Firma zuständig sei, sagte Polizeisprecherin Sandra Levgrün. Im Rahmen dieser Wartungsarbeiten müsse irgendwas passiert sein. „Was genau, wird noch ermittelt“, erklärte Levgrün. Der Ausfall gegen 2.00 Uhr habe überhaupt keine Auswirkungen auf die Arbeit der Polizei gehabt. Der Notruf 110 sei telefonisch erreichbar gewesen. Die Beamten in der Notrufzentrale hätten die Informationen an ihre Kollegen über Diensthandy weitergegeben.