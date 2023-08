Mitarbeiter des LKA 7 (Staatsschutz), SEK und Bereitschaftspolizisten stellten am Donnerstag diverse Waffen, unter anderem Langwaffen, eine Armbrust mit Zieloptik und mehrere 10.000 Schuss Munition in einer Wohnung in Hamburg-Eidelstedt sicher.

Ermittler fanden auch Handgranaten

Der Entschärfer des LKA 7 war ebenfalls vor Ort, weil Handgranaten gefunden wurden und untersucht werden musste, ob es sich um scharfe Granaten handelt. Das SEK stürmte die Wohnung am frühen Morgen, dann rückten die Ermittler des Staatsschutzes an.

Mann soll rechtsradikalen Hasspostings verfasst haben

Den 51-jährigen Mann trafen die Einsatzkräfte nicht an, nach ihm wird aktuell gefahndet. Die Ermittlungen gegen den Mann begannen nach rechtsradikalen Hasspostings, die der Mann verbreitet haben soll. Bei den Ermittlungen kamen weitere Verstöße wegen Tierquälerei und Sodomie hinzu. Einige der aufgefundenen Waffen besitzt der Mann legal, den größeren Teil illegal.