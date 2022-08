ARCHIV - Eine junge Frau hält ein Smartphone in der Hand. Foto: Fabian Sommer/dpa/Illustration FOTO: Fabian Sommer up-down up-down Kriminalität Polizei warnt vor betrügerischen WhatsApp-Nachrichten Von dpa | 02.08.2022, 12:49 Uhr

Immer mehr Menschen im Norden fallen auf falsche WhatsApp-Nachrichten rein und überweisen deshalb Betrügern viel Geld. Allein bis Juni dieses Jahres sind fast 700 Fälle gemeldet worden, wie die Polizei am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dabei sei ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro entstanden. In der Regel geben sich die Betrüger über den Nachrichtendienst als nahe Verwandte oder Freunde aus, die ihr Handy verloren haben und nun dringend Hilfe und Geld brauchen. Sie bitten dann beispielsweise um die Zahlung einer Rechnung, weil das eigene Online-Banking auf dem neuen Handy noch nicht funktioniere - und damit ist das Geld meist weg.