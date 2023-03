Letzte Generation Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Klimaaktivismus Polizei: Vorbereitung auf Aktionen der Letzten Generation Von dpa | 08.03.2023, 17:04 Uhr

Nach der ultimativen Drohung von Klimaaktivisten, die öffentliche Ordnung in Hamburg zu stören, stellt sich die Polizei auf entsprechende Aktionen ein. „Die Hamburger Polizei bereitet sich intensiv vor und wird bei etwaigen Straftaten in Verbindung mit den angedrohten Störungen konsequent einschreiten“, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) am Mittwoch.