Drogen Polizei verhaftet in Hamburg zwei mutmaßliche Großdealer Von dpa | 03.06.2022, 15:58 Uhr

Zwei mutmaßliche Drogendealer sind am Donnerstag der Polizei in Hamburg ins Netz gegangen. Beide sollen mit größeren Mengen Kokain und Marihuana gehandelt haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte.